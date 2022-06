Captan cascadas de agua dentro de avión que volaba a EU

Los pasajeros de un vuelo de British Airways sufrieron momentos llenos de nerviosismo luego de que el agua se filtró en la cabina del avión que viajaba a Estados Unidos.

La aeronave Airbus A380, de dos pisos, trasladaba a los viajeros desde la ciudad de Londres, en Inglaterra, hasta Washington DC, la capital estadounidense.

Los hechos en el vuelo BA292 ocurrieron el viernes pasado, cuando el avión estaba a punto de aterrizar en Washington DC.

Los asistentes de vuelo de British Airways tuvieron que colocar mantas en las escaleras que conectaban ambos pisos de la aeronave para contener al agua que brotaba del techo, según se observa en videos de los viajeros.

La tripulación temía que las cascadas de agua afectaran los componentes eléctricos del avión, que tiene capacidad para 500 personas.

El agua también alcanzó a algunos pasajeros, quienes tuvieron que levantarse de sus asientos para moverse a un lugar que estuviera seco.

