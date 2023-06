En redes sociales está circulando un video que muestra un dramático ataque de tiburón contra un hombre que navegaba en bote por los Everglades de Florida.

De acuerdo con los informes, la víctima estaba en medio de su jornada de pesca por los canales de los Everglades de Florida cuando ocurrió el accidente.

El video, que se está viralizando en redes sociales, muestra al hombre sobre su bote tratando de sumergir su mano al agua pantanosa, cuando el tiburón emerge y lo jala de la mano.

Debido al impacto y susto, el hombre pierde el equilibrio y se deja arrastrar por el depredador marino hacia el agua.

La víctima estaba acompañado de un grupo de pescadores que había anclado en un pantano para instalar sus cañas fuera del bote.

En el video uno de los hombres le dice que no saque la mano porque “probablemente no sea una buena idea”; sin embargo el valiente en cuestión no hace caso.

Tras el accidente, los guardaparques de los Everglades atendieron la emergencia y lograron trasladar a la víctima a un hospital local en avión vivo, aunque con algunas lesiones de cuidado en la mano.

El clip fue compartido inicialmente en Reels de Instagram con un texto superpuesto que explicaba brevemente el ataque en el Everglades National Park además de la leyenda: “PSA: Por favor no cometas el mismo error y por favor mantén tus manos y pies en el bote”.

Hasta el momento no se sabe qué tipo de tiburón atacó al pescador, aunque los expertos del parque destacan que es normal ver nadar por la zona a grupos de tiburones toro, conocidos por ser agresivos, casi mortales y que viven cerca de las costas con población abundante; también hay tiburones limón, que alcanzan tamaños de hasta tres metros de largo.