En 1969, Charles Manson envió a un grupo de jóvenes seguidores resentidos a perpetrar dos noches de matanzas que aterrorizaron a Los Ángeles.

Uno de sus seguidores, Leslie Van Houten, fue liberada el martes por dos de esos asesinatos, después de pasar más de medio siglo en prisión por dos de esos asesinatos. Es la única de los seguidores de Manson que sale libre pese a haber participado en los homicidios, que siguen grabados en la conciencia estadounidense.

Los miembros de la “familia” Manson llegaron a la casa de Sharon Tate en Hollywood Hills el 8 de agosto de 1969, donde apuñalaron, golpearon y mataron a tiros a la joven actriz y tres de sus amigos: Jay Sebring, estilista de las celebridades; Abigail Folger, la famosa heredera de la empresa de café que lleva ese apellido; y Wojciech Frykowski, aspirante a guionista. Mientras se dirigían a la casa, se toparon con un adolescente, Steven Parent, quien había visitado a un conocido en la casa de huéspedes de la propiedad y lo mataron a tiros.

La noche siguiente, Manson llevó a un puñado de seguidores, entre ellos Van Houten, a la casa de Leno LaBianca y su esposa, Rosemary, propietarios adinerados de una cadena de tiendas de comestibles. Manson ató a la pareja y dejó que los demás los asesinaran.

Manson y sus seguidores también asesinaron a otras dos personas en ataques separados y no relacionados: el músico Gary Hinman y el doble de Hollywood Donald “Shorty” Shea.

En las décadas posteriores, algunos de los seguidores de Manson han muerto mientras que otros permanecen tras las rejas.

LOS ASESINOS, LA FAMILIA DE CHARLES MANSON

— Charles Manson era un delincuente de poca monta que había entrado y salido de instituciones penales desde la adolescencia, antes de reinventarse a fines de la década de 1960 como una especie de gurú-filósofo. Su objetivo eran adolescentes fugitivos y otras almas perdidas, particularmente mujeres jóvenes atractivas que usó e intercambió con otros por sexo.

Los envió a masacrar a los ricos y famosos de Los Ángeles en lo que los fiscales dijeron que era un intento por desencadenar una guerra racial: una idea que dicen que se le ocurrió de una lectura retorcida de la canción “Helter Skelter” de los Beatles.

Décadas después de su condena, Manson continuaría burlándose de los fiscales, agentes de libertad condicional y otros, a veces negando cualquier papel en los asesinatos y otras veces alardeando de ellos. Durante una audiencia de libertad condicional de 2012 afirmó:

“He puesto a cinco personas en la tumba. Soy un hombre muy peligroso”.

Murió en 2017 a los 83 años, después de pasar casi 50 años en prisión.

— Susan Atkins, condenada por los asesinatos de Tate, LaBianca y Hinman, era una adolescente fugitiva que trabajaba como bailarina topless en un bar de San Francisco cuando conoció a Manson, en 1967.

Los asesinatos Tate-LaBianca quedaron sin resolver durante meses hasta que Atkins, quien estaba en la cárcel por cargos no relacionados, se jactó ante un compañero de celda por su participación en esos homicidios.

Durante el juicio, testificó que estaba “drogada con ácido” y que no sabía cuántas veces apuñaló a Tate mientras la actriz suplicaba por su vida. Atkins, quien se convirtió en una cristiana nacida de nuevo en prisión y denunció a Manson, relató entre lágrimas esa confrontación durante una audiencia de libertad condicional años después.

Murió de cáncer en prisión en 2009, a los 61 años.

— Leslie Van Houten, ex animadora deportiva de secundaria y reina de belleza escolar, vio cómo su vida se salía de control a los 14 años tras el divorcio de sus padres.

Recurrió a las drogas y quedó embarazada, pero dijo que su madre la obligó a abortar y enterrar el feto en el patio trasero de la casa familiar.

Van Houten conoció a Manson en un antiguo rancho para la filmación de películas en las afueras de Los Ángeles, donde había establecido a su llamada “familia” de seguidores.

No participó en los asesinatos de la casa de Tate, pero acompañó a Manson y a otros a la casa de LaBianca la noche siguiente. Ha descrito que sujetó a Rosemary LaBianca con una funda de almohada sobre la cabeza mientras otros apuñalaban a LaBianca decenas de veces. Luego, cuando Charles “Tex” Watson, seguidor de Manson, le ordenó “hacer algo”, dijo que tomó un cuchillo y apuñaló a la mujer más de una decena de veces.

Van Houten, de 71 años, obtuvo una licenciatura y una maestría en asesoría mientras estuvo en prisión y dirigió varios programas penitenciarios para ayudar a rehabilitar a otros reclusos. Repetidamente, se recomendó su libertad condicional, pero dos gobernadores estatales —primero Jerry Brown y luego Gavin Newsom— bloquearon su liberación.

Sin embargo, finalmente fue liberada después de que Newsom anunciara la semana pasada que no haría esfuerzos para mantenerla tras las rejas.

— Patricia Krenwinkel era una secretaria de 19 años cuando conoció a Manson en una fiesta. Dejó todo atrás tres días después para seguirlo, creyendo que comenzaban una relación romántica.

Después de que él se volvió abusivo y la intercambió por sexo, dijo que intentó dejarlo dos veces, pero sus seguidores la trajeron de vuelta, la vigilaron de cerca y la mantuvieron drogada.

Durante una audiencia de libertad condicional de 2016, testificó que apuñaló repetidamente a Folger, luego apuñaló a Leno LaBianca en el abdomen la noche siguiente y escribió con su sangre “Helter Skelter” (confusión, a la deriva), “Rise” (levántense) y “Death to Pigs” (muerte a los cerdos) en las paredes.

Krenwinkel, de 75 años, permanece en prisión y sostiene que es una persona diferente, pero se le negó la libertad condicional más de una decena de veces. Finalmente, fue recomendada para libertad condicional el año pasado, pero Newsom revocó la decisión.

— Charles “Tex” Watson había abandonado la universidad en Texas cuando llegó a California en 1967 en busca de “satisfacción mediante las drogas, el sexo y el rock and roll”, como explica en su sitio web.

Recordó haber conocido a Manson en la casa de Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys, después de ver a Wilson viajando de dedo y llevarlo a casa.

Watson, de 77 años, condujo a los asesinos a la propiedad de Tate, mató a tiros a Parent cuando intentaba irse y participó en los asesinatos esa noche y la siguiente, en casa de los LaBianca.

Se convirtió en un cristiano nacido de nuevo en prisión y formó un ministerio de prisiones en 1980 que todavía dirige. Watson, quien ha escrito o coescrito varios libros durante su tiempo en prisión, sostiene que ha cambiado y que ya no representa un peligro para nadie. Se le ha negado repetidamente la libertad condicional.

¿QUIÉNES SON LLAS VÍCTIMAS DE CHARLES MANSON?

— Sharon Tate, de 26 años, era modelo y estrella de cine en ascenso después de su papel estelar en la película de 1966 “Valley of the Dolls”. Tenía ocho meses y medio de embarazo cuando fue atacada y suplicó a sus asesinos que no dañaran a su hijo no nacido.

La madre de Tate, Doris, se convirtió en defensora de los derechos de las víctimas en California y jugó un papel decisivo en una ley de 1982 que permite a los miembros de la familia testificar sobre su pérdida durante los juicios y las audiencias de libertad condicional.

Su hermana menor, Debra, también dedicó su vida a los derechos de las víctimas y testificó en innumerables audiencias de libertad condicional de los asesinos, y exigió que nunca fueran liberados.

El esposo de Tate, el director Roman Polanski, estaba fuera del país la noche de los asesinatos y ha dicho que le tomó años recuperarse del dolor de perder a su esposa y a su bebé.

— Jay Sebring, estilista de las estrellas de Hollywood, era el exnovio de Tate y también rogó a los asesinos que no lastimaran al hijo nonato de ella. Lo balearon, le patearon la cara y lo apuñalaron varias veces.

Sebring había transformado el sector del cuidado del cabello masculino después de graduarse de la escuela de belleza en Los Ángeles, y sus clientes incluían a Warren Beatty, Steve McQueen, Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. Fundó Sebring International en 1967 para comercializar productos para el cabello y franquiciar sus salones a nivel internacional.

— Wojciech Frykowski y Abigail Folger habían cenado con Tate y Sebring esa misma noche.

Frykowski, de 32 años, era un amigo de Polanski de Polonia y aspirante a guionista. Una autopsia encontró que fue apuñalado más de 50 veces y que le dispararon dos veces.

Su novia de 25 años era la heredera de la fortuna del café Folger. Logró escapar de la casa, pero fue alcanzada en el jardín delantero y apuñalada 28 veces.

— Steven Parent, un recién graduado de escuela secundaria que planeaba asistir a la universidad en otoño, había ido a la casa de huéspedes de la propiedad para visitar al cuidador de 19 años del lugar, un conocido casual llamado William Garretson. Se iba de la propiedad cuando Watson lo confrontó en la puerta principal y lo mató a tiros.

Garretson, quien fue detenido brevemente, regresó a su Ohio natal poco después de los asesinatos. Excepto por su testimonio durante el juicio por asesinato, rara vez habló públicamente sobre esa noche. Murió de cáncer en 2016.

— Leno y Rosemary LaBianca, propietarios de una cadena de supermercados en Los Ángeles, no tenían conexión con Sharon Tate ni con sus amigos glamorosos.

Su hogar fue elegido al azar por Manson, quien los ató y luego, antes de irse, ordenó a sus seguidores que los asesinaran. Entre las armas utilizadas se encontraba una bayoneta cromada.

OTROS PARTICIPANTES DESTACADOS EN LOS ASESINATOS DE MANSON

— Lynette “Squeaky” Fromme, de 74 años, miembro de la “familia” de Manson que no estuvo implicada en los asesinatos Tate-LaBianca, fue sentenciada a prisión por apuntar con una pistola al presidente Gerald Ford en 1975. Desde su liberación en 2009, ha vivido tranquilamente en el norte del estado de Nueva York.

— Linda Kasabian, la testigo clave del juicio, obtuvo inmunidad procesal. Había acompañado a los asesinos a la casa de Tate, pero estaba apostada afuera como vigía. Desde ese lugar dijo que vio algunos de los asesinatos.

La noche siguiente, permaneció en un automóvil frente a la casa de los LaBianca mientras Manson ataba a las víctimas y luego se fue con él mientras los demás se quedaron para matarlos.

La joven de 20 años se mudó con la “familia” unas semanas antes de los asesinatos y huyó inmediatamente después. Se entregó a las autoridades luego de que los demás fueran arrestados. Más tarde, Kasabian cambió su nombre y vivió alejada de todos durante décadas. Murió el 21 de enero en Tacoma, Washington. Tenía 73 años.

— Bruce Davis, de 80 años, fue condenado por participar en los asesinatos de Hinman y de Shea, pero no estuvo involucrado en los asesinatos Tate-LaBianca.

Testificó en su audiencia de libertad condicional de 2014 que atacó a Shea con un cuchillo y apuntó con un arma a Hinman, mientras Manson cortaba la cara de Hinman con una espada. “Quería ser el chico favorito de Charlie”, declaró. Los paneles de libertad condicional han recomendado repetidamente su liberación, pero los gobernadores la han bloqueado.

— Steve “Clem” Grogan, de 71 años, quien alguna vez fue peón en el antiguo rancho para películas donde Manson había asentado a sus seguidores, fue sentenciado a cadena perpetua por participar en el asesinato de Shea. En 1977 dijo a las autoridades dónde estaba enterrado el cuerpo de Shea.

Grogan obtuvo la libertad condicional en 1985 y se mudó al norte de California.