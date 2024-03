En redes sociales, un controversial video comenzó a viralizarse, luego de que un chef italiano, conocido como David Ercolin, compartiera un video de TikTok echándole salsa de tomate a unos tacos de carne para ejemplificar su idea de que la pizza no lleva kétchup.

En el video de 15 segundos, el chef entra en primer plano, deja caer la salsa en el platillo mexicano que se encuentra a un lado de una pizza tradicional y hace una declaración:

‘’¿Te duele? Esto es lo que pruebo yo cuando me piden kétchup para la pizza’’, menciona.

En una segunda escena, Ercolin, quien reside en Ciudad de México y tiene un restaurante de comida típica italiana, asegura que ‘’en los tacos no le va y en la pizza tampoco’’ refiriéndose a la cátsup como un condimento que no debería ser mezclado en la comida.

Unos segundos después, pide que cuando asistan a su restaurante, no le pidan salsa de tomate para acompañar la pizza.

‘’Por favor, no me la pidas la próxima vez (...) te quiero mucho’’, dice.

Al respecto, el video que ya cuenta con cerca de un millón de visualizaciones, generó un debate entre los mexicanos que comentan que algunos tacos, como los de huevo, suelen acompañarse de cátsup y salsas típicas mexicanas.

Además, algunos otros usuarios se enfurecieron porque el taco que mostró el chef para su exhibición no era ‘un taco tradicional’: ’No me ofende la cátsup, me ofende la tortilla toda tiesa’’, comentaron.

¿La pizza lleva Kétchup?

La pizza es uno de los platillos más típicos de Italia, pero con su popularidad, la receta original ha mutado hasta adaptarse a los ingredientes, gustos y sabores de cada región, incluyendo piña, kétchup e incluso aguacate en países como México.

De acuerdo con la Real Academia Española (rae), la pizza es una ‘’Especie de torta de harina amasada, encima de la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes, y que se cuece en el horno’’.

Se dice que el mejor lugar para disfrutar de una auténtica pizza es en Nápoles, Italia, ciudad reconocida como la ‘cuna de la pizza’ por los locatarios.