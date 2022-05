"Chicharito" Hernández, ¿a punto de regresar al Tri?

Tras la victoria este miércoles del LA Galaxy frente al LAFC en una nueva edición del derbi angelino, Javier 'Chicharito' Hernández confirmó ante los medios que se han acercado posturas para su hipotético regreso a la selección mexicana.

En los últimos días habían circulado rumores sobre posibles conversaciones y reuniones entre Chicharito y la selección que dirige el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino con la vista puesta en el Mundial de Qatar 2022.

El ariete del Galaxy no ha sido convocado con México desde 2019 y su vuelta o no al Tri ha sido una conversación constante en los últimos meses.

Al margen de la selección mexicana, Chicharito pudo celebrar esta noche la clasificación para los cuartos de final de la Copa 'US Open' del Galaxy, que derrotó 3-1 a un LAFC en el que su compatriota Carlos Vela abandonó el campo en el minuto 20 por molestias en el cuádriceps.

CHICHA IS INEVITABLE.



The first goal of @opencup for @CH14_ pic.twitter.com/mh7yi4YXBW