Siete personas murieron y al menos 100 resultaron heridas cuando dos trenes chocaron el domingo al sur de El Cairo, informó la fiscalía general de Egipto. El maquinista es uno de los fallecidos.

El impacto ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros (32 millas) al sur de El Cairo, cuando un tren que viajaba hacia la provincia suroccidental de Fayoum se estrelló contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, según el Ministerio de Transporte.

La oficina del Fiscal General dijo el domingo por la noche que sus investigadores habían llegado al lugar. Una inspección indicó que el choque ocurrió cuando el tren Giza-Fayyoum chocó con el último vagón del tren El Cairo-Aswan, que estaba detenido en la misma vía y viajaba en la misma dirección, señalaron las autoridades.

Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde el sistema ferroviario tiene un historial de mala gestión y deficiente mantenimiento del equipo. En los últimos años, el gobierno anunció iniciativas de modernización para mejorar sus ferrocarriles.

Ayman Gamal, un residente de Kafr Girza en al-Ayyat donde ocurrió el choque, dijo que las personas que viven cerca corrieron al lugar, sacaron a los sobrevivientes y llamaron a las ambulancias.

Dijo que vio que alrededor de 80 de los heridos fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos. Algunos pasajeros quedaron atrapados dentro de uno de los vagones del tren detenido y estaban muertos cuando los sacaron, dijo.

El presidente Abdul Fatá el Sisi manifestó en redes sociales que ordenó una investigación inmediata del choque.

La Autoridad de Ferrocarriles de Egipto indicó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a su horario normal lo antes posible.

Un conductor de tren y su asistente resultaron heridos en septiembre pasado después de que dos trenes de carga chocaran en el mismo distrito.

El choque de trenes más mortífero de Egipto fue en 2002, cuando más de 300 personas murieron después de que se desató un incendio en un tren nocturno que viajaba de El Cairo al sur del país.