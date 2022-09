Científicos de China descubren nuevo mineral proveniente de la Luna

Científicos del Instituto de Investigación de Geología del Uranio de China descubrieron un nuevo mineral proveniente de la Luna, un hallazgo que pocos países han logrado.

El elemento fue nombrado Changesite-(Y) y se define como un mineral de fosfato en cristal columnar que se encuentra en partículas de basalto lunar.

El nombre es un homenaje al proyecto de exploración Chang’e 5, que permitió el descubrimiento del mineral, y a su vez al nombre de la diosa china de la Luna.

Con la tecnología de difracción de rayos X, los expertos de Beijing aislaron la partícula de cristal con un radio de 10 micrones, de las 140 mil partículas de la muestra del satélite natural.

Luego del descubrimiento, la Asociación Mineralógica Internacional confirmó el cristal proveniente de la Luna como un nuevo mineral, de acuerdo con el medio chino Global Times.

Changesite-(Y) es el sexto mineral lunar en ser descubierto. Los demás fueron hallados por especialistas de Estados Unidos y de la Unión Soviética.

Según la información otorgada por los expertos, las muestras del nuevo mineral se tomaron de un sitio que es mil millones de años más nuevo que el sitio en el que recogieron muestras las misiones de la Unión Americana y de la Unión Europea.

En diciembre de 2020, la misión Chang’e-5 alunizó en la cuenca Oceanus Procellarum en la cara visible del satélite natural, uno de los basaltos marinos más jóvenes.

With Chang’e 5, China has launched an effort to join the U.S. & the former Soviet Union in obtaining lunar samples. We hope China shares its data with the global scientific community to enhance our understanding of the Moon like our Apollo missions did & the Artemis program will. pic.twitter.com/mPjG4FE0qQ