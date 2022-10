Coldplay consentirá a argentinos e invita a Jin de BTS para cantar "The Astronaut"

La fiebre por Coldplay en Argentina, con récord de venta de entradas para asistir a los 10 conciertos que la banda británica da en Buenos Aires en el marco de su gira "Music of the Spheres", sorprende en medio de la crisis socioeconómica que atraviesa el país.

De hecho, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, a quien se vio en buen estado pese a haber sufrido una infección pulmonar antes de llegar a Argentina, que llevó al grupo a suspender recitales en Brasil, agradeció al público por estar presente en el estadio Monumental de la capital "pese a todos los problemas en el mundo".

Los británicos están por batir el récord histórico de shows consecutivos en Argentina -que arrancaron este martes y terminarán el 7 de noviembre-, al superar las nueve presentaciones de Roger Waters en la cancha de River, y reunir a más de 65,000 personas por noche.

La demanda de entradas para Coldplay se dio en un contexto de restricciones para la compra de divisas y contrasta con la situación social en Argentina, con una inflación del 83 % y una pobreza del 36,5 %.

VIDEO. Vista aérea del Estadio Monumental durante el concierto de Coldplay en Argentina

Vista aérea del Estadio Mâs Monumental durante el concierto de Coldplay en Argentina. 1/10 #ColdplayBuenosAires



@marcokamkhagi pic.twitter.com/BXudjXE4VG — Coldplay videos (@coldplayvid) October 26, 2022

Tal ha sido el fenómeno en su quinta visita a Argentina que el país ha llegado a bautizar este mes como "dólar Coldplay" a un tipo de cambio al que se carga un 30 % para adquirir servicios culturales y recreativos en el exterior.

"Nos vinimos especialmente para aprovechar porque no sabemos cuándo será la próxima", dijeron a EFE Flor, médica de 26 años, y su hermana Verónica, estudiante de Ingeniería de 29, quienes viajaron desde la austral Tierra del Fuego y desde Santa Fe (noreste), respectivamente.

Compraron las entradas antes de saber si iban a poder viajar y coincidieron en que, para el nivel que ofrece la banda, "no es tanto" el precio de la entrada -hasta 23,000 pesos (148 dólares al cambio oficial)-: "No nos importó. Vinimos".

POSPANDEMIA

“El fenómeno es Coldplay, pero excede a Coldplay”, afirmó a EFE el director de la consultora W, Guillermo Oliveto.

La demanda por el show de Coldplay “es coherente” con lo que implica la pospandemia, cuando “después de tanto malestar, el bienestar no tiene precio”, explicó el experto, y “los recitales terminan siendo el arquetipo de esa búsqueda” de bienestar.

“Si lo que están buscando es volver a sentir la vida, nada mejor que la música en vivo”, señaló Oliveto, al recordar la canción de Coldplay "Viva la Vida".

El fenómeno global que el experto explica en su libro "Humanidad ampliada" se profundiza en Argentina “porque la plata quema”, ya que se espera que la inflación supere el 100 % este año, y además Coldplay es una banda en su apogeo que llega al país suramericano cuando este “cada vez se cierra más”.

Si el entusiasmo no era suficiente, Coldplay incorporó a Jin de BTS para cantar "The Astronaut" en vivo el próximo viernes, además de tener a H.E.R. como artista especial y a la cantautora argentina Zoe Gotusso en la apertura.

Los fanáticos esperan por más de ocho horas en la puerta del estadio con la expectativa -"de la adrenalina, el show, las luces y gritar" las canciones, según contó a EFE Ana, de 18 años-, que se muestra con la cara pintada de colores y cintas para el pelo con flores.

DISTORSIVO

En los primeros toques, Coldplay hizo varios guiños a los locales: recordó a Diego Maradona al pintar la imagen de la camiseta con el 10 que usaba el astro del fútbol en la batería de Will Champion, en coincidencia con los diez recitales, y homenajeó a la banda argentina Soda Stereo con su versión de su tema más famoso, “De música ligera”.

"Son una banda muy amorosa, siempre nos dan lo mejor a los fanáticos", contó a EFE Daniela, de 28 años, en la fila para entrar al estadio, rodeada de amigos de varias provincias que se encuentran en cada recital de Coldplay.

Daniela, que viajó desde la norteña Salta, contó que a otros fanáticos "no les fue fácil solventar el gasto" para ver a Coldplay en vivo, consciente de la inestabilidad económica en Argentina, y en su caso dijo: "No eran tan caras las entradas, pero nos costó conseguir la plata".

Los argentinos que pueden acceder a “pasarla bien” en estos conciertos son el 22 % de la población, la clase alta y media alta, explicó Oliveto.

Por eso, el analista político Jorge Giacobbe dijo a EFE que los diez recitales "tendrán un reflejo distorsivo de lo que es la muchedumbre y lo que es la masa", porque esa parte que no puede acceder "es la mayor parte de la sociedad".

Según sus datos, la preocupación principal de los argentinos es la inflación y el resto de los problemas económicos, al tiempo que muestran "un nivel de angustia enorme". E