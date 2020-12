Colegio Electoral de EU confirma victoria de Biden

El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó este lunes -sin sorpresas- la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones, frente al mandatario republicano Donald Trump.

Con el voto de los numerosos delegados de California, donde Biden se impuso por un 63% de los sufragios, el demócrata superó ampliamente la cota necesaria para llegar a la Casa Blanca, establecida en 270 votos electorales.

Por su parte, Biden agradeció en sus redes sociales a los ciudadanos que votaron por él.

I’m forever humbled by the fact that 5.7 million people chipped in to power our campaign to victory. And to thank everyone, we’re hosting a Grassroots Donor Thank You call tonight. Head to https://t.co/c4wtQjE6hU to join us.