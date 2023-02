¿Cómo se elige la sede del Super Bowl y dónde será el siguiente?

Cada año cambia la sede del Super Bowl, el partido más importante de la temporada de la National Football League (NFL), pero ¿cómo se selecciona?

La ciudad anfitriona de la edición de este 2023 es la primera en ser elegida por el nuevo sistema de la NFL.

Durante las primeras ediciones del Súper Tazón, el factor más importante que se tomaba en cuenta para elegir la sede del evento era el clima. Debido a que el juego se realiza en invierno, era preferible hacerlo en ciudades cálidas como Miami, Los Ángeles, San Diego, Pasadena, Tampa y Nueva Orleans.

Justo es por esto que las ciudades que han recibido más Super Bowls son Miami, en Florida, y Nueva Orleans, en Louisiana.

Después, la selección de las sedes se realizaba con un sistema similar al de una licitación. La NFL contaba con un comité especial que revisaba todas las candidaturas presentadas por las ciudades.

Se reducía la lista preliminar y luego la liga enviaba documentos de oferta a los finalistas para que prepararan otra oferta ante la NFL.

Al final, los dueños de los 32 equipos que conforman la liga revisaban las ofertas y votaban por ellas para seleccionar al anfitrión.

El sistema cambió en 2018 y desde entonces la NFL se acerca a cada uno de los equipos y les pregunta si quieren organizar el juego. Luego de que el equipo acepta, se comienzan a negociar los términos.

Después, se debe de preparar un documento de casi 600 páginas, durante poco más de un año. Esta propuesta se lleva a una reunión en la que se encuentran los propietarios de los 32 equipos de la National Football League, quienes votar para seleccionar al ganador

Una vez que una ciudad es seleccionada, esta comienza con todo el proceso para recibir el juego, ya que tarda varios años. El anfitrión debe conseguir más de 10 mil voluntarios, tener listo el estadio y asegurar la seguridad del lugar

It’s a new generation



: #SBLVII -- Sunday, Feb. 12 at 6:30pm ET on FOX

: Stream on NFL+ pic.twitter.com/3tMXsoUQAl