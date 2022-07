Covid-19. Lo que se sabe del fármaco Paxlovid que tomó Joe Biden

Paxlovid es un antiviral compuesto por dos fármacos: uno bloquea una enzima clave que el coronavirus necesita para replicarse y el segundo bloquea el metabolismo del primer fármaco en el hígado para que no abandone el cuerpo tan rápidamente. Los pacientes toman tres pastillas dos veces al día, durante cinco días.

¿Quién debe tomar Paxlovid?

Cuando la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) autorizó el uso de emergencia de Paxlovid especificó que el medicamento se recetaría a personas con alto riesgo de enfermarse gravemente. Esta lista es larga e incluye a mayores de 65 años y a quienes padecen enfermedades crónicas o graves como cáncer, obesidad, diabetes y males cardiacos.

Sin embargo, a siete meses desde su aprobación, algunos pacientes tienen la protección de dos dosis de refuerzo contra la covid y muchos estuvieron infectados antes con la variante ómicron. Por eso, los médicos deben evaluar cuánto eleva o reduce el riesgo de infección grave el historial de un paciente, sopesándolo frente a la utilidad de un medicamento que también tiene desventajas.

Es posible que algunas personas que se encuentran en una categoría de alto riesgo no puedan tomar Paxlovid si toman cualquiera de una larga lista de medicamentos que podrían interactuar con el antiviral.

La pausa temporal de algunos medicamentos en la lista, como los que tratan el colesterol alto o la presión arterial alta, hasta que se termine un ciclo de Paxlovid puede no generar problemas. Pero otros, como los medicamentos de trasplantes o para los latidos cardíacos, “podrían causar complicaciones catastróficas” si se toman con Paxlovid, dijo el doctor Scott Roberts, profesor asistente de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de Yale.

Paxlovid no se recomienda para personas que no corren riesgo de tener covid grave. En junio, Pfizer, el fabricante del medicamento, anunció que suspendería un ensayo clínico para personas con riesgo estándar porque Paxlovid no redujo significativamente la hospitalización y la muerte en ese grupo.