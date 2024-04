Una nueva polémica inundó las redes sociales, luego de que una usuaria identificada como Miranda, compartiera su opinión en X (antes Twitter) sobre la designación de asientos para mascotas en los vuelos comerciales.

‘’A mí esto no me parece normal. No quiero herir sensibilidades, pero esto se nos ha ido de las manos. Y no me vale que se porten mejor que muchas personas’’, aseguró.

En la publicación que ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones, se puede observar a un perro de raza ‘San Bernardo’ sentado a un costado de la ventanilla de un avión, mientras olfatea el ambiente de manera relajada.

— Miranda (@Miranda200233) April 1, 2024

Al respecto, distintos internautas comentaron que es mejor para las mascotas ir en la cabina, porque en la parte de equipaje se someten a grandes cantidades de estrés. Además, indicaron que al ser un perro tranquilo, no molesta a nadie durante el vuelo.

‘’Si paga su boleto que es más caro que el de una persona, y es tranquilo, puede hacerlo en viajes cortos. Si te molesta ve en bus de viaje’’, ‘’¿Sabes lo que no es normal? Llevar a un ser vivo en una bodega como si fuera una maleta’’, señalaron.

La polémica se extendió cuando algunos usuarios aseguraron que su sueño es viajar junto a un perro como compañero de viaje, en lugar de con niños pequeños.

‘’Si me tocara al lado de un San Bernardo en el avión, sería el mejor día de mi vida’’, ‘’Mil veces mejor tener cerca a un perrito que a esos niños que solo molestan’’, comentaron.

Ante los comentarios, se suscitaron declaraciones para defender los derechos de los niños a expresarse libremente, pues según usuarios, su comportamiento ‘’es normal porque están aprendiendo a regular sus emociones’’ y quienes deberían controlar su sentir son los adultos.

¿Puede un perro viajar en el asiento de un avión?

El permiso para que una mascota viaje dentro de una cabina de avión depende de las políticas de cada aerolínea, pero en la mayoría de ocasiones, se puede realizar el viaje si se cuenta con cartilla de vacunación completa, certificado de salud y un peso máximo de 8 a 12 kilos por mascota, según la empresa.

En México, aerolíneas como Volaris permiten que los perros y gatos viajen en las ventanillas bajo ciertas restricciones, sin embargo, Aeroméxico y Viva Aerobus, sólo permiten su ingreso cuando se encuentran en transportadoras bajo los asientos. Algunos de los requisitos más comunes son los siguientes:

Cartilla de vacunación actualizada.

Certificado de sanidad animal.

Certificado Zoosanitario Internacional de Exportación, expedido por SAGARPA, SENASICA, SENASA, CENTREX para viajes a centro y sudamérica.

En viajes a Estados Unidos, las autoridades de SENASICA registraran que las mascotas cumplan con los requisitos óptimos de ingreso.

Sólo se permite el viaje con perros y gatos.

Sólo se permite el viaje con mascotas vivas.

No se permite viajar con mascotas recién operadas o embarazadas.

Personas con mascotas de razas braquicéfalas tienen que firmar una carta de deslinde de responsabilidades a la aerolínea.

No se aceptan mascotas recién nacidas.