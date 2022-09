Danielle es ya el primer huracán de 2022 en el Atlántico, ¿hacia dónde va?

- El primer huracán de 2022 en el Atlántico se formó este viernes a partir de la tormenta tropical Danielle pero no representa peligro, según los datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos..

El territorio más cercano a Danielle es el archipiélago portugués de las islas Azores, de las que dista 885 millas (1.425 km).

Danielle se mueve lentamente hacia el oeste a cerca de 1 milla por hora (2 km/h) y sus vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 75 millas por hora (120 km/h), que pueden fortalecerse en los próximos días.

Según el NHC, Danielle serpenteará sobre mar abierto durante los próximos dos días, luego girará lentamente hacia el noreste a principios de la próxima semana.

#Danielle has just become the first #hurricane of the 2022 Atlantic hurricane season.



Fortunately, it's no threat to land.



Details, perspective: https://t.co/aO4LMbbDHg pic.twitter.com/NPe6H2Acdo