¡De Película! Avioneta aterriza en carretera de San Diego (video)

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera interestatal al norte de San Diego el martes, causando un enorme embotellamiento.

Los dos ocupantes de la avioneta monomotor resultaron ilesos, dijo la Patrulla de Caminos de California en su página web de incidentes viales.

A small plane that took off from Montgomery-Gibbs Airport in San Diego made an emergency landing on Interstate 5 near Del Mar. The plane crashed into the center divide. No word on any injuries yet. pic.twitter.com/zgswLysVOF