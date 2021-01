Detienen a mujer en EU por mandar a su hija en taxi a la guardería

Una mujer en New Hampshire, en Estados Unidos, fue detenida luego de que envió a su hija de tres años de edad en taxi a la guardería.

La Policía de Manchester tuvo dos reportes de menores en riesgo de los dos hijos de Stephanie Goddu, una residente de la ciudad.

El pasado 6 de enero, las autoridades locales abrieron una investigación contra la mujer tras recibir el primer reporte del caso. Una guardería en el sur de New Hampshire notificó que los dos hijos de Goddu no habían sido recogidos y los trabajadores no lograban contactarla.

Al comenzar las indagatorias, la Policía detectó que el 4 de enero pasado, Stephanie envió a su hija, de tres años de edad, a la guardería en un taxi de la plataforma Lyft, sin la compañía de un adulto.

"La niña llegó segura, pero se encontraba sola con el chofer en el vehículo", indicó el Departamento de Policía de Manchester en un comunicado difundido en Facebook.

Los oficiales acudieron a la casa de la familia para corroborar el estado de la mujer y de sus hijos. Sin embargo, la acusada los recibió en un estado "incoherente, desorientada y tuvo problemas para responder a las preguntas", informaron las autoridades.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron el bebé de tres meses cubierto de orina, sobre en un asiento para auto, con ropa muy cálida y una manta. Los policías temieron que el menor tuviera daños por un incremento de la temperatura, ya que estaba muy cerca de un calentador.

Debido a los dos reportes que tenía en su expediente y al estado de los menores en el hogar, los oficiales tuvieron cargos suficientes para detener a la madre por poner en riesgo a dos infantes.

Al momento de la detención, el pasado 8 de enero, Stephanie Goddu no cedió a las órdenes de los policías, así que se le agregó otro delito de resistencia a un arresto.

