Ejército chino, en alerta máxima ante visita de Pelosi a Taiwán

El ejército chino prometió este martes lanzar "acciones militares selectivas" en respuesta a la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en abierto desafío a China.

This is how the Chinese army woke up in #Fujian, very close to #Taiwan. US Navy deploys four warships to eastern #Taiwan as Nancy #Pelosi heads to #Taipei in new provocation for #China, Reuters says. pic.twitter.com/DZ2Cc3cg33