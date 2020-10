El accidente que condujo a la muerte a la primera esposa de Joe Biden

Joe Biden, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha experimentado varias desgracias que han marcado su vida y la de su familia, como la muerte de su hija Naomi y su primera esposa Neilia.

Antes de casarse con Jill Tracy, el candidato estuvo casado con Neilia Hunter Biden, madre de sus tres hijos mayores, Beau, Hunter y Naomi.

Junto a Naomi, su primera esposa falleció en un accidente el 18 de diciembre de 1972, año en el que el político fue elegido como senador de Delaware.

En 2015, en un discurso de graduación de Yale, el candidato describió cómo se enteró de la muerte de su esposa y de su hija de un año mientras se preparaba para asumir el cargo de senador.

En sus memorias de 2008 tituladas Promises to Keep, Biden dijo que faltaban unas semanas antes de su juramento cuando se enteró del fatal accidente que también dejó gravemente heridos a sus otros dos hijos pequeños.

Según describió, Biden presentía que algo estaba mal cuando su hermana Valerie Biden se encontraba hablando por teléfono con su hermano Jimmy quien le dio la noticia.

Poco después de colgar, Valerie le sugirió a Joe regresar en avión a Delaware debido a que su familia había tenido un “leve” accidente. El político sólo pudo responder con “Ella está muerta, ¿no?”.

Neilia tenía 30 años cuando falleció, mientras Naomi acababa de cumplir un año; Beau y Hunter tenían tres y cuatro años, respectivamente.

El accidente automovilístico ocurrió en sobre la Ruta 7 hacia Pensilvania, sobre la carretera rural Valley Road en Hockessin.

Joe celebró su juramento en el Senado junto a las camas de hospital de sus hijos.

En el discurso de Yale el candidato a la presidencia dijo que después del accidente recibió bastante apoyo y se inspiró en sus hijos para salir adelante y continuar con su carrera política.

“Muchas personas han pasado por cosas así. Pero debido a que tuve la increíble buena fortuna de una familia extensa, basada en el amor y la lealtad, imbuida de un sentido de obligación que se nos ha impartido a cada uno de nosotros, no sólo recibí ayuda. Al concentrarme en mis hijos, encontré mi redención”.

Valerie, después del accidente, se mudó con su hermano y sus sobrinos a Wilmington y vivió con ellos por cuatro años para ayudarlos a superar la pérdida y demostrarle apoyo a Joe.

“Habían perdido a su madre y a su hermana, por lo que no pueden perder a su padre, y eso es lo que hizo que se levantara de la cama por la mañana”, reveló Valerie en una entrevista con The New Yorker en 2014.