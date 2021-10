El "capitán Kirk" viaja al espacio a bordo del cohete de Bezos (video)

El actor William Shatner, que encarnó al capitán Kirk en la serie de ciencia ficción Star Trek, fue lanzado este miércoles al espacio a bordo del cohete New Shepard, desarrollado por la compañía Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos.

A sus 90 años Shatner se ha convertido en la persona de más edad que viaja al espacio.

Junto a Shatner hay otros tres astronautas, dos hombres y una mujer, en el New Shepard, que partió desde el oeste de Texas (EE.UU.) con más de una hora de retraso según lo inicialmente previsto.

Los viajeros espaciales se situaron en una cápsula en el extremo superior del cohete que se elevó hasta más de 100 kilómetros de altura antes de regresar a la Tierra, en un periplo que duró unos 10 minutos.

Una vez en el espacio la cápsula se desprendió del cohete antes de descender sin ningún contratiempo.

A su regreso a la Tierra, Shatner tuiteó una cita de Isaac Newton: "No sé lo que puede parecerle al mundo, pero para mí ha sido como un niño jugando en la orilla del mar que se divierte ahora y después encontrando un guijarro más suave o una concha más bonita que las normales, mientras el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos".

