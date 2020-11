El equipo de Biden anuncia empezará reuniones con los funcionarios de Trump

Washington, 23 nov (EFE).- El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que en "los próximos días" empezará reuniones con los funcionarios del Gobierno de Donald Trump para hacer efectiva la transferencia de poder a la que el mandatario saliente acaba de dar el visto bueno.

El funcionario demócrata también aseguró que en esas reuniones buscarán "obtener una plena comprensión de los esfuerzos de la Administración Trump de vaciar las agencias gubernamentales".

Este anuncio llegó minutos después de que Trump indicase que daba luz verde a la transferencia de poder a Biden tras un bloqueo de tres semanas desde las elecciones, aunque sigue sin reconocer abiertamente su derrota.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...