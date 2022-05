El show de Ellen DeGeneres. Sus momentos más virales, polémicos (videos)

Después de 19 temporadas y más de 3.000 episodios, el programa de entrevistas estadounidense "El show de Ellen DeGeneres" transmite su último capítulo este jueves.

Estos son cinco momentos memorables que nos deja:

Considerada la persona LGBT+ más famosa de Estados Unidos, DeGeneres anunció públicamente que era lesbiana en 1997, cuando su carrera como comediante despuntaba y protagonizaba una serie de televisión.

Reverenciada como un ícono gay, DeGeneres ha ayudado desde entonces a transformar actitudes contra la comunidad lesbiana.

Cuando la Corte Suprema de California derrumbó la prohibición de matrimonios del mismo sexo en 2008, no sorprendió que ella y la actriz Portia de Rossi decidieran casarse.

"Quería decir ahora por primera vez que me voy a casar", dijo ante una audiencia deleitada.

DeGeneres es conocida por bailar con su audiencia al comienzo de cada programa.

Los invitados también lanzan unos pasos, y en 2007, un joven y ambicioso senador llamado Barack Obama no fue la excepción

"Tú eres el mejor bailarín hasta ahora de los candidatos presidenciales", le dijo DeGeneres a Obama, mientras él se movía a ritmo de "Crazy in Love", de Beyonce.

"La barra está baja, pero estoy seguro que me muevo mejor que [Rudy] Giuliani", le respondió Obama refiriéndose al candidato del partido Republicano.

En 2011, las jóvenes británicas Rosie McClelland y Sophia Grace Brownlee fueron invitadas al programa para interpretar su versión viral de "Super Bass" de la cantante Nicky Minaj.

Vestidas con tutús rosados, las primeras de Essex derritieron a la audiencia. Han regresado varias veces desde entonces, y ya conocieron a Minaj en el escenario y animaron un segmento llamado "Hora del té con Sophia Grace y Rosie".

No todo ha sido diversión en "El show de Ellen DeGeneres". En 2019, cuando la actriz Dakota Johnson se sentó en el sofá, la comediante se quejó entre bromas de no haber sido invitada al cumpleaños de Johnson, quien respondió: "Eso no es cierto, Ellen".

La anfitriona intentó retroceder, pero Johnson, aparentemente un poco ofendida, se mantuvo firme y agregó: "Pregúntale a todo elmundo".

El intercambio se volvió viraly rindió infinitos memes, con detractores aprovechando la situación para afirmar que el personaje jovial de DeGeneres no es genuino.

El momento más controversial del programa fue en 2019, cuando el comediante Kevin Hart fue invitado poco despúes de que una serie de tuits homofóbicos le costaran su participación como anfitrión de los premios Óscar.

DeGeneres apoyó a Hart y dijo que ella había llamado a la Academia de Cine de Estados Unidos para interceder por él.

"Como gay, soy sensible a todo esto", dijo DeGeneres antes de implorarle a Hart que animara los premios Óscar. "No dejes que esa gente gane", dijo.

Tanto DeGeners como Hart fueron criticados. Voceros de la comunidad LGBT+ acusaron a la anfitriona de no apoyarlos y de creer que hablaba en nombre de ellos.