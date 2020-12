El tiempo de Miami en Navidad: fresco con posible lluvia de... ¡iguanas!

Los residentes de Florida están acostumbrados a eventos climáticos extremos. Padecen huracanes en verano y... lluvias de iguanas congeladas en invierno.

Este lunes, meteorólogos de Miami pronosticaron una Navidad fría para los floridanos, que tendrán que abandonar su uniforme de shorts y chancletas cuando las temperaturas bajen a 4°C --considerablemente más frío que los 22-18°C de un invierno promedio.

Pero desempolvar el único suéter del fondo del armario no es la única tragedia meteorológica que ocurre en este estado subtropical de Estados Unidos. También habrá que cuidarse de que no caiga una iguana congelada en la cabeza de un paseante.

Dec 21 - Brrr! Much colder temps expected for Christmas. Low temperatures in the 30s/40s and falling Iguanas are possible. Keep up with forecast changes and stay warm! #flwx pic.twitter.com/BRYfugIE5Q