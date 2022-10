El tierno mensaje de Barack Obama a Michelle por su aniversario de bodas

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a su esposa Michelle por aniversario de bodas con un tierno mensaje en las redes sociales.

“Miche, después de 30 años, no sé por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que gané la lotería ese día, que no podría haber pedido un mejor compañera de vida. ¡Feliz aniversario, cariño!”

Miche, After 30 years, I’m not sure why you look exactly the same and I don’t. I do know that I won the lottery that day—that I couldn’t have asked for a better life partner. Happy anniversary, sweetheart! pic.twitter.com/sYGKPOff1O — Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2022

Por su parte, Michelle compartió en redes fotos con Barack con la que le dedicó un mensaje especial:

¡Feliz aniversario al hombre que amo! Estos últimos 30 años han sido una aventura y estoy agradecida de tenerte a mi lado. Esto es por toda una vida juntos. ¡Te amo,

@BarackObama

Happy anniversary to the man I love! These last 30 years have been an adventure, and I’m grateful to have you by my side. Here’s to a lifetime together. I love you, @BarackObama! pic.twitter.com/HcDjbLl2x6 — Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2022

Los Obama dejaron la Casa Blanca en 2017, pero después de su administración su popularidad no hizo más que aumentar hasta convertirlos en los favoritos de la nación. Actualmente la pareja expresidencial es una de las más queridas, recordadas y por su puesto admiradas.

La antigua pareja presidencial lleva 30 años de matrimonio y juntos tienen dos hijas, Sasha y Malia . Sin embargo, cumplir tres décadas de casados no es algo sencillo y la exprimera dama reveló algunos de sus secretos en su programa The Michelle Obama Podcast, con Conan O’ Brien como invitado.

Según la escritora, ella siempre supo que quería casarse, pero el expresidente estadounidense tenía una perspectiva diferente sobre el matrimonio por el divorcio de sus padres y la relación inestable de sus abuelos.

Antes de pretender salir con alguien, Michelle Obama aconseja que las personas piensen si realmente quieren compartir tu vida y construirla con alguien más. Si la respuesta es afirmativa lo mejor es regresar a lo básico “se honesto sobre tus intenciones y sal en citas completamente comprometido” y sin aplicaciones de por medio, sugiere.

Asimismo, la presentadora aconsejó ver al matrimonio como un equipo de basquetbol en el que sólo quieres a los mejores jugadores. “Quieres a Lebron (James). No quieres al chico de la tercera fila de la banca que no entró a jugar. Debes decir ‘Me he casado con Lebron, mi versión de LeBron’”, expresó.

El matrimonio es difícil para todos y no hay una fórmula mágica, según la exprimera dama estadounidense. Aunque los primeros años pueden ser maravillosos, Obama afirma que la llegada de los niños podría ser una etapa complicada para la relación.