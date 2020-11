Ella es Sarah McBride, la primera senadora estatal trans en la historia de EU

San Francisco (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Sarah McBride hizo historia este martes en las elecciones de Estados Unidos al convertirse en la primera senadora estatal abiertamente transgénero de la historia del país, tras lograr un escaño en la Cámara Alta del estado de Delaware.

McBride, que desempeñará su cargo en el Senado de ese estado de la costa este de EU y no en la Cámara Alta federal, será además la funcionaria transgénero de más alto rango del país norteamericano.

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.