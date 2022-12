Elon Musk es abucheado en un espectáculo de Dave Chappelle (VIDEO)

El magnate Elon Musk fue anoche abucheado por un grupo de personas, y aplaudido por otras, al subir a un escenario donde había sido invitado por el humorista Dave Chapelle en San Francisco en la noche del domingo, según se puede ver en un vídeo que se ha hecho viral este lunes en las redes sociales.

En un vídeo compartido en Twitter, se puede escuchar a la multitud abuchear a Musk durante varios minutos.

San Francisco es el lugar en el que está la sede de Twitter, plataforma que el director ejecutivo de Tesla compró este año por 44 millones de dólares y que desde entonces ha recibido críticas por sus despidos masivos y por implantar una moderación de contenido menos estricta.

“You weren’t expecting this, were you?” Elon Musk booed relentlessly for several minutes when introduced at Dave Chappelle’s show in San Francisco. pic.twitter.com/fJtAZPzqJx