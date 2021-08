Emiten alerta por invasión de ácaros 'Pyemotes' en Washington DC

Luego de las invasiones de cigarras en algunas entidades de Estados Unidos incluido Washington DC, las autoridades de salud están emitiendo alertas por una nueva plaga que causa ampollas cuando entran en contacto con la piel.

Se trata de arácnidos identificados hasta el momento como ácaros Pyemotes, los cuales muerden la piel hasta dejar picazón dolorosa, ronchas que suelen durar más tiempo que el piquete de un mosquito y que hasta el momento han estado aterrorizando a Washington y otras regiones de Arlington, Virginia.

Si bien estos ácaros están llegando después de las invasiones de las cigarras Brood X, los expertos dicen que son una continuación del surgimiento de dichos insectos molestos ya que los Pyemotes se mantienen vivos alimentándose de los huevecillos que dejaron las cigarras en los árboles de dichas regiones.

Las alertas emitidas por estas invasiones surgieron después de que los residentes de Arlington, Virginia se dirigieran a redes sociales para comentar que estaban experimentando extrañas ronchas molestas y dolorosas en la piel sin saber la razón.

Los usuarios han dicho que se están "volviendo locos" por los dolores intensos que les ocasiona este tipo de arácnido y que han recurrido al médico ya ciertos medicamentos para calmarlos y evitar infecciones.

“Quiero que la gente sepa que no está loca. Es un fenómeno relacionado con la presencia de cigarras y se disparará. Y eventualmente, no lo tendrás el próximo año, porque las cigarras no saldrán”, dijo Gene Kritsky, decano de ciencias naturales y del comportamiento de la Universidad Mount St. Joseph en Cincinnati a The Washington Post.