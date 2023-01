Empleado muere tras quedar atrapado en motor de avión en Alabama

Un trabajador de American Airlines murió este fin de semana al quedar atrapado en el motor de un avión que se encontraba en tierra, en el Aeropuerto Regional de Montgomery, en Alabama.

El accidente ocurrió el sábado pasado, cerca de las 15:00 horas del tiempo local, y causó la suspensión de las operaciones en las instalaciones durante más de cinco horas.

El hombre laboraba en la plantilla de trabajadores en tierra de Piedmont Airlines, una aerolínea regional de American Airlines, acomodando equipaje en los aviones.

El empleado se accidentó cuando se encontraba en la rampa del aeropuerto de Alabama, cerca de un avión Embraer E175, que estaba estacionado tras volar desde el aeropuerto de Dallas, en Texas,

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) precisó que el hombre fue ingerido por el motor del avión, que seguía en marcha, pero no dio más detalles del accidente.

Today around 3 pm an American Airlines ground crew piedmont employee was involved in a fatality, no additional information is available at this time. Our thoughts and prayers are with the family of the deceased.