Varios países de Europa central han abierto investigaciones tras el hallazgo de objetos metálicos cortantes dentro de los dulces que los niños recogieron durante Halloween.

Esta celebración de origen anglosajón se popularizó en Europa gracias a las películas, las series de televisión estadounidenses y el comercio. Actualmente, muchos niños se disfrazan y recorren las casas de su barrio para pedir dulces.

En Austria, "algunos dulces fueron manipulados con objetos metálicos puntiagudos", informó la policía el miércoles en un comunicado.

Precisó que, por el momento, las investigaciones "no permiten establecer una relación entre los casos denunciados".

El ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner, condenó estos actos y los calificó de "cobardes y traicioneros".

Hasta el momento, se registraron 17 casos en varias regiones, aunque no se descarta que la cifra aumente, ya que muchos padres están revisando los dulces de sus hijos tras las recomendaciones de las autoridades.

La policía austríaca hizo un "llamado a la calma" para evitar el pánico, pero recomendó a las familias consultar a un médico "en caso de sospecha de ingestión de un cuerpo extraño".

En Polonia, la policía también abrió una investigación tras un hallazgo similar realizado por cuatro niños en la región de Pomerania, en el norte del país.

En Hungría, las autoridades lanzaron el lunes un llamado a testigos para identificar a una persona que habría escondido objetos metálicos cortantes en dulces durante un acto en dos localidades de las afueras de Budapest.

En Alemania, las autoridades ya habían informado esta semana sobre varios casos de pequeños objetos metálicos encontrados en golosinas recogidas durante Halloween.