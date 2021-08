Estado de emergencia en Carolina del Norte por inundaciones que dejó "Fred"

Al menos dos personas murieron y otras 20 están desaparecidas el jueves por inundaciones en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, según las autoridades locales.

El condado de Haywood sufrió el miércoles una fuerte inundación por el aumento del nivel de las aguas del río Pigeon tras el paso de la tempestad Fred.

Las inundaciones fueron calificadas de "históricas" y el gobernador declaró el estado de emergencia.

Aerial footage shows scene over Haywood County as the remnants of Tropical Storm Fred left a trail of damage in North Carolina’s mountain communities, washing out roads and blowing down power lines. https://t.co/2I1XHORds0 pic.twitter.com/6UeQwLtppo