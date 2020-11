Estrellas del deporte estadounidense aclaman victoria de Biden

Desde el 'Rey' de la NBA LeBron James hasta la dos veces campeona mundial de fútbol y activista Megan Rapinoe, estrellas del mundo del deporte estadounidense aclamaron este sábado la victoria de Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos.

En Twitter, LeBron publicó un video corto que lo muestra fumando un cigarro repetidamente justo después de su cuarta coronación de la NBA, ganada a principios de octubre con los Lakers con esta leyenda: "Más que un voto".

Otra 'victoria' del "Rey" que realizó una fuerte campaña para que el voto negro pesara en las elecciones presidenciales estadounidenses.

El líder de los Lakers, junto a otras personalidades del deporte y la cultura, creó una asociación cuyo objetivo era convencer al electorado negro de acudir a las urnas, luego de que el bajo número de votantes en la comunidad afroamericana beneficiara a Donald Trump en 2016.

LeBron también publicó una foto de una famosa acción de la final de 2016 que ganó con los Cleveland Cavaliers contra los Golden State Warriors. Una jugada contra Andre Iguodala, cuyas cabezas reemplazó por las de Biden y Trump.

Congratulations to President Elect @JoeBiden & Vice President Elect @KamalaHarris! They ran a fair & honest campaign & I know they will run this country with the same respect, honesty, & decency. President Elect Biden will heal & unite this country as one people.