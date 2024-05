La Universidad Estatal de California en Fresno, Estados Unidos, fue testigo de una fiesta masiva que protagonizaron los estudiantes para celebrar su graduación con música latina y bailes tradicionales.

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos del momento en que graduados, familiares y docentes del centro universitario disfrutaron de la noche al ritmo de “Mil Horas” y “El Toro Mambo”, canciones interpretadas por la banda de Marines de San Diego.

Entre las grabaciones difundidas también se puede observar al Dr. Saúl Jiménez Sandoval, presidente de la ciudad de Fresno, mientras baila en lo que internautas denominaron como “una auténtica graduación chicana/latina”.

“Sabía que la banda Marina iba a tocar el Himno Nacional, pero no sabía que tenían planeado tocar canciones tan icónicas que son el corazón de la cultura mexicana y latina, hasta que el Dr. Víctor Torres me dijo que tenía una sorpresa para mí”, detalló el mandatario para The Fresno Bee.

¿Cómo ocurrió la celebración chicana/latina?

No es la primera vez que se realiza una graduación latina en la Universidad Estatal de California en Fresno, de acuerdo con medios locales, es una tradición que está a cargo de Víctor Torres, director de Los Danzantes de Aztlán desde el año 2016.

Sin embargo, para la ceremonia de egreso número 48, los representantes buscaron llevar las tradiciones latinas a una celebración masiva con apoyo de William Bowers, General de División de la Infantería de Marina, quien se registró como voluntario para ayudar con el magnoevento.

Tras pláticas para acordar las fechas, Bowers confirmó que "la mejor banda del mundo" conformada por los Marines de San Diego, tocaría en la noche estelar con música tradicional mexicana.

Además de cumbias, la graduación estuvo acompañada de mariachis, bailes tradicionales, danza folclórica e instrumentos que entonaron al ritmo de "Mil Horas" y "El Toro Mambo".

¿Qué dicen en redes sociales?

A través de redes sociales, distintos asistentes compartieron fragmentos de la graduación y mencionaron sentir orgullo por la alta presencia de estudiantes latinos que culminaron la universidad "a pesar de las adversidades".

“Son el verdadero sueño americano de sus padres”, “Y saber que la mayoría son latinos, no puedo de orgullo”, “Me quedé anonadado, que orgullo verlos graduarse y más amando su raíz", señalaron en TikTok.

Algunos de los videos cuentan con más de 5 millones de reproducciones y Saul Jiménez, presidente de la ciudad de Fresno, además de reconocer ser “orgullosamente zacatecano”, detalló que busca que los estudiantes “estén orgullosos de su herencia”.

"Esto es muy positivo para Fresno State: transmite nuestra dedicación a graduar a estudiantes talentosos que estén orgullosos de su herencia y que se convertirán en líderes fuertes en nuestra región y más allá”, indicó.