EU responde a México: violencia contra periodistas mexicanos es un hecho

La Casa Blanca aseguró este miércoles que su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas en México se basa en "hechos", en respuesta a las declaraciones sobre el tema del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar "mal informado" cuando denunció, en un tuit, que hay un "alto número" de periodistas asesinados en México este año.

Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el "alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes".

"Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad", añadió.

López Obrador aseguró este miércoles que creía que Blinken "está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe".

"Lo que él está sosteniendo no es cierto", dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina, en la que agregó que "no hay impunidad, no son crímenes de Estado".