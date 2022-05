Expulsan de vuelo a pareja pro Trump por insultos racistas y homofóbicos

Una pareja de pasajeros de JetBlue fue expulsada de su vuelo luego de una larga y acalorada pelea con los asistentes de vuelo.

En un video que se está haciendo viral en redes sociales se muestra a la pareja siendo evacuada por la tripulación de un vuelo programado para partir de West Palm Beach, Florida después de gritar insultos homofóbicos y racistas.

La mujer que se ve y escucha liderando la disputa dijo que estaban siendo expulsados por ser partidarios de Donald Trump.

“¿Ustedes ven lo que está sucediendo en Estados Unidos?”, dice la mujer al inicio del clip. “No les gustó lo que dijimos y ahora nos están echando de un avión y todos ustedes tendrán que esperar”, continuó.

“¡Esto es jodidamente escandaloso! Chicos, nos vamos a convertir en China, está llegando”.

Más adelante en el video, la mujer comenzó a quejarse sobre que limitaban su derecho de expresión. “¿No te gustan las palabras que salen de mi boca? ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡La libertad de expresión está muerta!” le grita a uno de los sobrecargos.

A couple in Florida hurls homophobic slurs and refuses to get off a plane. At the end, the wife says she's convinced it's because they're Trump suppo pic.twitter.com/AMsRykfyYL