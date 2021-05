Familia descubre plaga de serpientes y ratas en el techo de su casa

Una familia de Georgia, en Estados Unidos, descubrió una plaga de serpientes, ratas e insectos en el techo de la casa que alquilan.

Los integrantes de la familia Pugliese comenzaron a tener problemas con la vivienda a causa de una gotera tan sólo un mes después de mudarse. Los habitantes reportaron la situación con el dueño de la propiedad, quien ignoró sus quejas y dijo que no tenía dinero para arreglarlo.

Luego de varios días, el hombre envió a un equipo para reparar el techo, pero la solución fue temporal y los problemas regresaron.

Debido a la gotera, parte del techo de la casa, situada en Lafayette, se derrumbó y dejó horrorizados a sus tres residentes al descubrir una plaga de animales, entre las que se encontraban cuatro serpientes.

Al alquilar la vivienda, el dueño les comentó que en la casa había algunas ratas, por lo que deberían poner algunas trampas, pero nunca habló de las víboras.

Los Pugliese llamaron de inmediato a un especialista en plagas para que despejara la casa de las serpientes, ratas, abejas y cucarachas. Sin embargo, Control Animal les explicó que requerían de un permiso del dueño de la propiedad para desmontar el techo y despejarlo.

SNAKES IN THE ROOF! A LaFayette man says there are snakes in his rental home. Harry Pugliese says problems have persisted at this house on East Villanow Street since February, but the landlord won't fix them. pic.twitter.com/ukVUOStzUm