Familia recibe llamadas desde departamento colapsado en Miami

Una familia de Florida todavía recibe llamadas del teléfono del apartamento de una pareja de adultos mayores que se encuentra desaparecida desde el colapso de un condominio en Miami.

La familia Notkin tiene la esperanza de que sigan vivos, ya que ha recibido al menos 20 llamadas todos los días desde el derrumbe del edificio en Surfside. La última se registró la mañana del lunes.

Cada vez que un integrante responde a la llamada del número de Myriam y Arnie Notkin sólo se escucha estática y nadie responde. La familia espera a que alguien hable del otro lado del teléfono y finalmente cuelgan.

Interviewed by @InsideEdition about Arnie Notkin and the impact he had as a PE teacher on a kid – me – growing up on Miami Beach. Every person at that #SurfsideBuildingCollapse touched others' lives in a profound way. Airs tonight at 7 p.m. on @wsvn https://t.co/Gz6yQdo3au ... pic.twitter.com/J0IPLzZJCY

Ante el misterio, la familia optó por reportar a la Policía de Surfside lo que ocurría para que un detective investigue el origen de las misteriosas llamadas.

El teléfono de los Notkin estaba colocado junto a la cama del matrimonio, de 87 y 81 años de edad, dentro del apartamento 302 del edificio Champlain Towers South, en Miami.

La Policía local no ha resuelto el misterio de las llamadas, así que los familiares de los Notkin aguardan desesperados por saber lo que ocurre y conservan la esperanza de que estén vivos.

#UPDATE 36: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. The Guara sisters were only 4 and 10 years old.



Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/RGPfwkIdtm