Gobernador de Florida anuncia reforma legislativa contra crimen y droga

Miami, 26 ene (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este jueves que durante la próxima sesión legislativa del estado se promoverán reformas destinadas a luchar contra la criminalidad y el tráfico de drogas, y comentó que trabaja para que no sea necesaria la unanimidad de un jurado para imponer la sentencia de muerte.

DeSantis aprovechó un evento de la Asociación Benéfica de la Policía de Miami para adelantar que promueve la iniciativa "Preservar la ley y el orden en Florida", con el objetivo de que este estado del sureste de EU sea más seguro.

El anuncio de hoy llega días después de que diera a conocer públicamente su objetivo de que en Florida no se requiera unanimidad del jurado para imponer una sentencia de muerte.

Así era hasta que en 2017 el entonces gobernador de Florida, Rick Scott, firmó una ley que armoniza la legislación del estado con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que considera "inconstitucional" condenar a muerte por mayoría simple y exige la unanimidad del jurado.

DeSantis se refirió hoy al caso de Nikolas Cruz, que mató a 17 estudiantes y personal en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida) en febrero de 2018, y recordó que el reo pudo evitar una sentencia de muerte porque el jurado no logró alcanzar la unanimidad.

El republicano dijo que no creía que se hubiera hecho justicia en este caso, por lo que prometió trabajar para reformar esa norma con la legislatura estatal.

DeSantis aseguró que Florida era un estado de "ley y orden", después de destacar que, en su opinión, la utilización de los servicios sociales para arreglar los problemas de delincuencia supuso un esfuerzo "desastroso" en otras partes del país, en lugar permitir que sea la policía quien realice ese trabajo.

Dijo que lo que ha pasado en otros estados nunca sucederá en Florida mientras esté bajo su mandato.

DeSantis también señaló cómo Florida trabaja para aumentar las sanciones para quienes trafican con la droga fentanilo y para mejorar la seguridad fronteriza.

