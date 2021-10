Gobernador de Texas prohíbe que vacunas anticovid sean obligatorias

El gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, anunció el lunes que prohíbe la exigencia de la vacuna contra el covid-19 para cualquier entidad en ese estado del sur de Estados Unidos, incluidas las empresas privadas.

I issued an Executive Order prohibiting vaccine mandates by ANY entity in Texas.



I also added the issue to the Special Session agenda.



The COVID-19 vaccine is safe, effective, & our best defense against the virus, but should always remain voluntary & never forced. pic.twitter.com/8hHHLyebCk