Una mujer estadounidense de origen mexicano fue golpeada mientras viajaba en un autobús en Los Ángeles, California, luego de ser confundida por una pasajera como una asiática.

La víctima sufrió severos golpes que le dejaron una conmoción cerebral, los ojos hinchados, la nariz rota, así como mechones de cabello arrancados.

Becky, de 70 años de edad, viajaba en un autobús en la calle de La Loma, en el barrio de Eagle Rock, en Los Ángeles y fue agredida al tratar de bajar.

Una mujer afroamericana identificada como Yasmine Beasley, de 23 años, primero lanzó un insulto racista con referencia a los asiáticos. Después, la arrastró hasta la parte trasera del vehículo para comenzar a golpearla.

Ni los otros pasajeros ni el chofer hicieron nada por defender a la mujer de la tercera edad, de origen mexicano, de los golpes de Beasley.

Today in Los Angeles, a 70-year-old Mexican woman was badly beaten by a 23-year-old racist black woman who thought she was Asian.https://t.co/D53ey8BeTT pic.twitter.com/VS3AZyOHYe