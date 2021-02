Un perrito fue hallado muerto y congelado en el patio trasero de una casa ubicada en Grapeland, Texas. Oficiales de la policía local respondieron a un llamado por maltrato animal y encontraron al perrito fallecido de aproximadamente 12 semanas de edad.

A la intemperie, los policías también localizaron cuatro caballos y otros cuatro perros vivos.

Los oficiales transportaron a los perros a una clínica veterinaria local para recibir tratamiento. De los nueve animales ubicados en la propiedad, ni uno solo tenía comida o agua.

Se están presentando cargos por crueldad animal contra el dueño de los animales.

Mediante su página de Facebook, las autoridades recordaron a la población que las temperaturas continuarán bajando por lo que llaman a los dueños de mascotas a protegerlas al interior de sus hogares. Para los animales más grandes recomiendan improvisar chozas y refugios.

Miles de animales de ganado, perros y gatos padecen las bajas temperaturas a la intemperie por lo que algunos dueños les han dado cobijo al interior de sus hogares.

El usuario Bryce Gilfillian compartió una imagen viral de una becerra recién nacida a la que tuvieron que meter a su casa para que permaneciera caliente.

It’s so cold in Texas that my parents are having to bring some of the livestock into the house to keep them warm, like this little gal who was just born this afternoon and now has her own space heater AND play pen (water trough)! pic.twitter.com/UNtouloU0m