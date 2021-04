Hombre agrede a empleado y a policía disputa sobre cubrebocas en EU

Un hombre de 61 años de edad fue arrestado en la ciudad de Hutchinson, en Minnesota, por golpear con un martillo al empleado de una tienda y a un policía luego de una disputa por el uso de cubrebocas.

El cliente ingresó a la sucursal de Menard en Montreal Street Southeast la tarde de este miércoles. Al tratar de ingresar sin usar un cubrebocas, uno de los trabajadores le pidió que cumpliera con las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el hombre se negó y golpeó al empleado con un palo de madera. Después, escapó hacia el estacionamiento del lugar para subir a su camioneta.

La tienda reportó el incidente ante las autoridades y de inmediato se presentaron agentes del Departamento de Policía de Hutchinson. Los oficiales encontraron al agresor en el estacionamiento de un supermercado Walmart y lo interceptaron.

Uno de los policías se acercó a la camioneta blanca en la que viajaba el hombre de 61 años y trató de hacerlo bajar.

Sin embargo, el conductor aceleró para escapar, pese a que el agente de Hutchinson seguía aferrado a su ventana, según captó un video compartido por usuarios de redes sociales.

This happened yesterday in Minnesota, the suspect was a 61-year-old white man fleeing police. He wasn't shot or tased. pic.twitter.com/FEq39kssC9