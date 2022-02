Hombre arroja ladrillo a restaurante en Chicago tras disputa por cubrebocas

Un hombre es buscado por las autoridades de Chicago por arrojar un ladrillo a la puerta de un restaurante que le negó el servicio por no portar cubrebocas.

El cliente ingresó a The Wiener’s Circle, un local de hot dogs, el miércoles pasado, sin utilizar mascarilla, pese a ser una medida implementada por el gobierno de la ciudad. Debido a esto, se le indicó que no sería atendido.

El sujeto vestido completamente de negro enfureció y le gritó a los trabajadores. De inmediato, salió del establecimiento para tomar nieve de las mesas exteriores y la lanzó en varias ocasiones a los empleados.

El comensal regresó al restaurante de Chicago, en Illinois, después de algunos minutos de retirarse en un vehículo. Esta vez no entró, pero arrojó un ladrillo a la puerta de cristal de la entrada.

Luego de destrozar la puerta, el sujeto corrió para escapar, pero todo quedó filmado por las cámaras de seguridad del restaurante.

Los daños fueron materiales y ninguno de los trabajadores que estaban en el lugar resultó lesionado por el ladrillo o los cristales que cayeron con el impacto.

Los encargados del local The Wiener’s Circle presentaron una denuncia ante el Departamento de Policía de Chicago, respaldados por los videos.

La dependencia dijo que comenzó la búsqueda del hombre que dañó sus instalaciones e intimidó a los trabajadores del restaurante, pero todavía no ha podido identificarlo.

La Policía encontró el auto en el que el sujeto escapó después de lanzar el ladrillo, pero no informó si tuvo avances en la identificación del sospechoso.

A través de Twitter, The Wiener’s Circle informó sobre el caso del ladrillo y dijo que no quiere presentar cargos, sólo busca que cubra los gastos de reparación de la puerta de la entrada principal.

We refused service to a customer who wouldn’t put on a mask and they threw a brick through our window. Security Video to follow later in case anyone can identify the asshole. #protectthewienerscircle pic.twitter.com/kEJ01nZPHU