Hombre asiático recibe brutal golpiza mientras comía en California

Un hombre de origen asiático, de 25 años, fue brutalmente atacado y golpeado mientras comía hot dogs en un puesto callejero.

En redes sociales están circulando imágenes de la víctima, identificada como Sagar Tamang, en condiciones médicas críticas tras el ataque.

De acuerdo con los informes, el hombre fue atacado por la espalda mientras comía en la noche cerca del Teatro Fox, en Oakland, California por un hombre desconocido, reportaron las autoridades de Oakland.

Tamag fue golpeado con brutalidad en la parte posterior de la cabeza, por lo que quedó inconsciente al instante.

El hombre de origen nepalí fue llevado a un callejón donde lo despojaron de sus pertenencias, incluida su ropa, dinero y zapatos.

Minutos más tarde, después de haber sido encontrado, fue trasladado al Departamento de Emergencias del Hospital Highland, en donde lo atendieron por traumatismo en nivel 1, destacó el Departamento de Policía de Oakland.

Al día siguiente despertó en el hospital con el rostro completamente inflamado, los ojos cerrados y morados, así como con varios golpes en la cara y en varias partes del cuerpo

Tanto Tamag, como su familia y la policía creen que el ataque se trató de una acción de odio contra asiáticos, aunque continúan las investigaciones por asalto y agresión, pero no por crimen de odio.

Una de sus mejores amigas, Bimala Thapa, abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para poder cubrir los gastos médicos de Tamag, incluida una cirugía neurológica, terapias y cubrir salarios del tiempo en el que no podrá trabajar como conductor de viajes compartidos.

Sagar & his GF think he was targeted b/c he is Nepalese. She told me:

⠀





I asked Sagar why he wanted to speak out. #StopAsianHate pic.twitter.com/LvgbU6tq8I