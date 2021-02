Hombre usa identidad de Obama para tramitar permiso para portar armas

Un hombre en Tennessee, en Estados Unidos, fue arrestado por suplantar la identidad del expresidente estadounidense Barack Obama, para tramitar un permiso de portación de arma de fuego.

El detenido, llamado Robert Joseph Hallick, tramitó un permiso con su nombre real en noviembre de 2020. Sin embargo, las autoridades le rechazaron la solicitud porque tenía una orden de arresto activa en Michigan.

El habitante de la ciudad de Chattanooga decidió solicitar otro permiso a finales de enero, pero ahora con un nombre diferente.

Robert usó el nombre del expresidente Barack Obama y falsificó su firma en su nueva solicitud, la cual envió junto con un cheque de 50 dólares.

El hombre también acompañó su petición de permiso para portar armas de fuego, con una carta membretada del Departamento de Estado y un sello del gobierno de los Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad de Tennessee detectó que el hombre había falsificado la solicitud y notificaron el delito a la policía de Chattanooga.

Tras ubicarlo, la policía local arrestó a Robert Joseph Hallick por los delitos de perjurio, falsificación y robo de identidad al tratar de suplantar a Barack Obama, el presidente 44 de Estados Unidos.

El detenido permanece en la cárcel del condado de Hamilton, donde espera para continuar con su proceso, de acuerdo con el reporte de medios locales.

En redes sociales, el hombre se ha identificado en repetidas ocasiones como Barack Obama y en su fotografía de perfil utiliza ropa con el logotipo del gobierno estadounidense.

They said Happy Birthday to me from Whitehouse to the 101st California and from the Vatican.



I said Thank You.



I Love you my wife and children.Always. Amen pic.twitter.com/XximlnPWLH