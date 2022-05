Imágenes. Nueva York desconecta su última cabina pública de monedas

La ciudad de Nueva York desconectó el lunes su última cabina telefónica pública de monedas, las célebres "payphone booth", que han sido reemplazadas durante años por los WiFi gratuitos.

Que los fans de Superman se tranquilicen: Manhattan va a conservar cuatro cabinas telefónicas cerradas, las que hacen que el periodista Clark Kent se convierta en superhéroe.

El lunes por la mañana, Nueva York puso fin a un mito que pervivió en la cultura popular durante décadas en cómics, fotos, cine y televisión.

The last pay phone booth in Manhattan was removed today #Manhattan pic.twitter.com/a0dquKTnk7