Impulsan cambios para dar mayor acceso electoral a minorías de Nueva York

Nueva York, 9 mar (EFE).- Una coalición de organizaciones en Nueva York unió esfuerzos con miras a impulsar cambios en la ley electoral, lo que asegura que daría a la comunidad latina y otras minorías un mayor acceso al proceso electoral.

Uno de los puntos más importantes de la propuesta "Ley de derecho al voto de John R. Lewis", que fue presentada ante la legislatura estatal y debe votarse en teoría antes de fin de mes, es mejorar el "acceso lingüístico" a más votantes.

De acuerdo con la ley federal actual, si un 5 % de la población en una comunidad habla un mismo idioma no inglés, se le tiene que brindar materiales electorales en su lengua, comentó a Efe el abogado César Ruiz, de LatinoJustice-PRLDEF.

Ruiz explicó que la propuesta busca reducir ese porcentaje del 5 % al 2 %. Según grupos como la Federación Hispana y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO), esto propiciará una mayor participación electoral de las minorías.

"Cuando hablamos con la comunidad (latina) vemos que no todos tienen acceso al voto, y esto reduce la oportunidad de elegir políticos que los representen", lo que ocurre mayormente en áreas fuera de la ciudad, indicó.

"La ley federal no se aplica a todas las personas y por eso queremos que se reduzca el porcentaje, para ayudar a más gente. Sabemos que no solo hay latinos en la ciudad, sino en todo el estado" que no cuentan con ese beneficio.

Según datos de la Fiscalía General del estado, aproximadamente 5,5 millones de neoyorquinos no hablan inglés como su idioma primario, y casi la mitad de ellos no lo habla muy bien.

De acuerdo con la coalición, persisten barreras para la participación equitativa de los afroamericanos, latinos, asiáticos y nativos americanos: líneas de distritos electorales que debilitan su poder, centros de votación inaccesibles, asistencia lingüística inadecuada e incluso la intimidación directa de los votantes.

Ruiz, que participó este miércoles en una conferencia de prensa junto a activistas, senadores y asambleístas, indicó que de aprobarse la propuesta, ninguna jurisdicción del estado podrá aprobar leyes ni mapas electorales que diluyan el poder político de los latinos ni otras personas de color.

El abogado dijo que contar con esta medida es importante en momentos en que varios estados están aprobando leyes que suprimen el voto de las minorías.

En Estados Unidos no existe un sistema electoral uniforme, sino que cada uno de los 50 estados gestiona ese proceso según sus leyes propias, y las nuevas incluyen requisitos más estrictos, por ejemplo para certificar la identidad del votante.

"Aunque somos muchos votantes en nuestras comunidades latinas, no tenemos representantes que se ven como nosotros", dijo en la conferencia la asambleísta dominicana Yudelka Tapia. EFE

