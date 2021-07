Incendio en California provoca la evacuación de 8 mil personas

Un gran incendio en el norte del estado de California (EE.UU.) ha quemado cerca de 8.000 hectáreas (19.860 acres), según datos oficiales de este jueves, lo que ha obligado la evacuación de 8.000 personas que residen en áreas inmediatamente cercanas a las llamas.

Más de 900 bomberos se encuentran en estos momentos luchando contra el "Lava Fire", bautizado así por las autoridades, que ha sido contenido en un 19 % hasta ahora, de acuerdo al último boletín del Departamento de Protección contra Incendios de California, conocido como Cal Fire.

El incendio, que fue provocado por un rayo, se encuentra en el condado californiano de Siskiyou, cerca de la frontera con Oregón.

A pesar de que todavía es temprano en la temporada de incendios en California, que tiende a empezar en este mes de julio, la ola de calor extrema actual en el oeste de Estados Unidos ha creado las condiciones para que diversos fuegos hayan crecido en los últimos días.

California vivió en 2020 el peor año de su historia en cuanto a número de incendios y superficie quemada, ya que ardieron más de cuatro millones de acres, que son 1.618.742 hectáreas.

The Lava Fire has charred more than 13,000 acres in northern California as gusty winds continue to fan the flames. Evacuation orders and road closures are in effect for parts of Siskiyou County. pic.twitter.com/BMqLLiPg3y