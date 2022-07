Invasión de caracoles africanos gigantes provoca cuarentena en condado de Florida

Una inesperada y extraña invasión de caracoles africanos está aterrorizando Florida, hasta el punto de salvaguardar a través de una cuarentena al condado Pasco, ubicado al norte de Tampa.

Los funcionarios estatales se vieron obligados a promulgar una orden de cuarentena ante la reaparición de una especie de caracol invasor destructivo que estaba poniendo en peligro a los residentes.

Conocido como caracol terrestre africano gigante, la especie de molusco fue identificada por un jardinero comunitario en Port Richey City, en Pasco County. Una división especializada del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) comenzó a investigar la región para identificar más colonias de este tipo de caracol invasivo.

El personal del mismo departamento describió a la especie gigante africana como “uno de los subtipos de moluscos más dañinos” en todo el mundo debido a su capacidad de afectar irremediablemente los cultivos, vegetación e infraestructura debido a su gran apetito por más de 500 tipos de plantas, pintura y estuco, usada en la decoración de paredes y techos.

Estos enormes moluscos tienen una amplia capacidad para reproducirse, con más de mil huevos a la vez desde que tienen cuatro meses, como adultos alcanzan tamaños de hasta 20 centímetros de largo.

Además, los caracoles africanos suelen esparcirse con facilidad y sobrevivir por meses enterrados en el suelo en completa inactividad.

Los especialistas han encontrado que estos animales se aferran con facilidad a vehículos como automóviles y maquinarias, lo que les beneficia para transportarse de un lado a otro y expandirse por varias zonas.

Por si no fuera suficiente, los caracoles gigantes africanos son un peligro para la salud pública. Y es que son portadores de un parásito llamado gusano pulmonar de rata que causa meningitis, una enfermedad inflamatoria del líquido y membranas del cerebro y médula espinal, especifica la Clínica Mayo.

Normalmente la meningitis desencadena dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, somnolencia, erupción cutánea, fiebre y rigidez del cuello y suele curarse por sí sola, aunque existen casos en los que la afección se agrava y conduce a la muerte.

Las autoridades de FDACS señalaron en un informe que la invasión pudo haberse originado por el comercio ilegal de mascotas; en Estados Unidos los caracoles terrestres africanos gigantes son ilegales.

Do you live in Pasco County? Have you seen an abnormally large snail roaming around? It could be a giant African land snail (GALS)! Learn more about GALS at our @FDACSDPI resource page: https://t.co/IU9OqKEqnU pic.twitter.com/yET0F2VwCH