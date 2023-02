Ivana Trump murió este jueves 14 de julio a los 73 años de edad. Fue la primera esposa del expresidente Donald Trump y tuvo tres hijos con él: Donald Jr., Eric e Ivanka.

La modelo y empresaria nació en Checoslovaquia, donde desde niña aprendió y practicó esquí hasta el punto de ser seleccionada como suplente en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972.

Antes de casarse con Donald Trump y para salir del bloque comunista, se casó con un amigo canadiense de la infancia llamado George Syrovatka. Así se mudó a Canadá, inició una carrera como modelo y promovió los Juegos Olímpicos de Montreal en Nueva York, donde conoció y frecuentó a Donald Trump.

Este día de su muerte, Donald Trump recordó a su exesposa como “una mujer maravillosa y bella" que llevó una "vida genial e inspiradora" y que se enorgullecía de sus hijos.

Ivana Trump: así fue su matrimonio con Donald Trump y estos son sus hijos

Foto: AP

Aunque no está claro cómo se conoció la pareja, se casaron el 7 de abril de 1977 en una boda lujosa y desde entonces se posicionaron como una de las parejas más poderosas de la élite de Manhattan. Con los negocios inmobiliarios de la familia Trump, Ivana adoptó un perfil proactivo y mediático.

En 1979, el diario The New York Times publicó un artículo que decía: “La Sra. Trump suele salir a las 10 a.m. para elegir muebles para un proyecto de Trump, para asistir a sus clases de ejercicio tres veces por semana o para sus citas dos veces por semana con la peluquera. Ella está en casa a las 4 PM, cuando llega la masajista”.

La mujer dijo al periódico estadounidense que tenía que lucir bonita y fresca para “entretener mucho a la gente”.

“La Sra. Trump dijo que le encantaría trabajar fuera de las empresas familiares ‘pero Donald teme que si regreso ahora me involucraré tanto que no tendré otro hijo’. Su esposo, agregó, ‘le gustaría tener cinco hijos. Tendrá tal vez dos o tres’. Por ahora, continúa usando lo que su esposo llama ‘su gusto impecable y su imaginación y estilo’ en sus proyectos”, siguió la nota.

Ivana Trump, entonces, se dedicó a supervisar la decoración de los hoteles de Donald Trump. Después lanzó una línea de joyería y escribió columnas en periódicos.

Se divorció de Donald Trump porque éste tuvo un affair con Marla Maples, relación de la que nació Tiffany Trump.

Los tres hijos que Ivana Trump tuvo con Donald fueron:

Donald Jr.

Eric.

Ivanka Trump.