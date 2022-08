Jennette McCurdy revela que estaba celosa de Ariana Grande en "Sam y Cat"

La actriz Jennette McCurdy, una de las protagonistas de la serie Sam y Cat, de Nickelodeon, aseguró que se sintió celosa de su compañera Ariana Grande, y reprochó que a la cantante se le permitiera buscar otras oportunidades de trabajo mientras que a ella se las negaron.

En revelaciones que hace en su libro “Me alegro de que mi mamá muriera”, que salió a la venta este 9 de agosto, la actriz de 30 años, escribió:

En su libro, insiste que la producción no le dio permiso de grabar episodios en otros momentos, mientras que Ariana Grande recibió un trato diferente.

i’m genuinely thrilled to announce my memoir I’m Glad My Mom Died will be out 8 / 9 / 22. i laughed and cried a lot while writing it and i’m proud of what it’s become. huge thank you to @simonandschuster - especially my editor sean manning. pre-order here: https://t.co/hudPT2gDma