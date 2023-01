Joe Biden honra a policías y funcionarios en aniversario de asalto al Capitolio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregó este viernes una de las mayores condecoraciones a civiles en el país, la Medalla Presidencial para Ciudadanos, a 14 policías y funcionarios electorales por sus contribuciones "excepcionales" a la democracia, con motivo del segundo aniversario del asalto al Capitolio.

Entre los homenajeados hubo nueve agentes de Policía que se enfrentaron a los asaltantes en el Capitolio y cinco funcionarios electorales de estados como Michigan y Filadelfia, donde se llevaron a cabo esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en la que Biden le ganó al entonces mandatario, el republicano Donald Trump (2017-2021).

Join me as I mark two years since the January 6th insurrection during a Presidential Citizens Medal ceremony. https://t.co/YrFRkVDQo5