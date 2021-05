Justin Trudeau y líderes mundiales envían condolencias a Ciudad de México

El primer ministro canadiense Justin Trudeau envió condolencias a la población de Ciudad de México tras la tragedia en la que un paso elevado de una línea del metro cedió y toda la estructura se desplomó sobre una avenida del sureste de la ciudad, dejando al menos 23 muertos y 77 heridos.

Canada is standing with - and thinking of - the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.